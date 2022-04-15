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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Ozan Kabak bombası!

Trabzonspor transfer haberi: Lider Trabzonspor, Schalke kulübünün göndermek istediği 22 yaşındaki stoper için harekete geçti. Abdullah Avcı hemen Ozan Kabak ile telefonda görüştü. Tecrübeli teknik direktör, milli yıldızın Trabzon'a gelmesini istedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Ozan Kabak bombası!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Karadeniz devi, Beşiktaş'ta kiralık oynayan orta saha Can Bozdoğan için Schalke'nin kapısını çaldı. Bu görüşmede sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, İngiliz kulübü Norwich'e kiraladığı Ozan KabakTrabzonspor'a önerdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Ozan Kabak bombası!

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'a da 22 yaşındaki stoperle görüşme yetkisi verildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Ozan Kabak bombası!

Teknik direktör Abdullah Avcı, hemen Ozan ile temasa geçerek Trabzon'a gelmesini istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Ozan Kabak bombası!

Bild gazetesi, Schalke'nin 2024'e kadar sözleşmesi olan genç savunmacıyı 8-9 milyon euro'ya satmak istediğini okuyucularına duyurdu ancak Fırtına kiralamayı planlıyor. Yönetim kısa sürede bu işi çözmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Ozan Kabak bombası!

4 TAKIMDA FORMA GİYDİ

2019'da G.Saray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan, 6 ay sonra 15 milyon euro karşılığında Schalke'ye imza atmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık geçiren mili oyuncu, bu dönem ise Norwich'te 13 maçta oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Ozan Kabak bombası!

Norwich'in, Kabak'ın 20 maça çıkması halinde 13 milyon euro'luk satın alma maddesine sahip olduğu ancak oyuncunun sakatlığından dolayı bu sayıya ulaşamadığı açıklandı.

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