TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Ozan Kabak bombası!

Bild gazetesi, Schalke'nin 2024'e kadar sözleşmesi olan genç savunmacıyı 8-9 milyon euro'ya satmak istediğini okuyucularına duyurdu ancak Fırtına kiralamayı planlıyor. Yönetim kısa sürede bu işi çözmeyi hedefliyor.

4 TAKIMDA FORMA GİYDİ 2019'da G.Saray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan, 6 ay sonra 15 milyon euro karşılığında Schalke'ye imza atmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık geçiren mili oyuncu, bu dönem ise Norwich'te 13 maçta oynadı.