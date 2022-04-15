Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrası Edin Visca: Hedefimiz iki kupa

Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrası Edin Visca: Hedefimiz iki kupa

Son dakika spor haberi: Trabzonspor sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Edin Visca müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili konuşan başarılı oyuncu, " Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Stres yapmamalıyız. Hedefimiz iki kupa, sonuna kadar gitmemiz gerekiyor." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 00:02
Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrası Edin Visca: Hedefimiz iki kupa

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Oyun olarak mutlu olabiliriz. 30 şut çektik. İlk devre pozisyonumuz yoktu ama oyun bizdeydi. Frikikten basit bir gol yedik. İkinci yarı her şeyi denedik." dedi.

Edin Visca son olarak, "Top bazen girmiyor. Futbolda bu da var. Bazen top girmiyor. Bence iyi oynadık. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Stres yapmamalıyız. Kupaya odaklanacağız. Hedefimiz iki kupa, sonuna kadar gitmemiz gerek. İyi oynadık. 30 şut çektik. Bazen girmiyor. Bu futbolda var. Sonuna kadar berabereyiz." diyerek sözlerini noktaladı.


DİĞER
Meryem Uzerli Dubai’den fotoğraf paylaştı! İşte Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi!
Batuga ortaya çıktı! Destan 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!''
Fırtına bir bir ilerliyor!
Demirel'den dikkat çeken istatistik! Trabzonspor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı: En ufak bir kaygımız yok!
Fırtına bir bir ilerliyor!
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınasının dünyaya etkileri neler?
Ayasofya Fatih Medresesi açılıyor
15 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Edin Visca: Hedefimiz iki kupa Edin Visca: Hedefimiz iki kupa 23:24
Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da! Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da! 23:14
Avcı: En ufak bir kaygımız yok! Avcı: En ufak bir kaygımız yok! 23:06
İstanbulspor evinde galip! İstanbulspor evinde galip! 22:38
33. hafta 2 karşılaşma ile başladı! İşte güncel puan durumu 33. hafta 2 karşılaşma ile başladı! İşte güncel puan durumu 22:31
Fırtına bir bir ilerliyor! Fırtına bir bir ilerliyor! 22:30
Daha Eski
Kayseri'de kazanan yok! Kayseri'de kazanan yok! 22:27
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 22:15
Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu! "Böyle oynarlarsa..." Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu! "Böyle oynarlarsa..." 21:40
Fırtına'da maçın başında şok sakatlık! Fırtına'da maçın başında şok sakatlık! 20:35
Avcı'dan Abdulkadir Ömür ve Nwakaeme sözleri! Avcı'dan Abdulkadir Ömür ve Nwakaeme sözleri! 20:02
Trabzonspor Karagümrük maçı CANLI Trabzonspor Karagümrük maçı CANLI 19:37