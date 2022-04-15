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Trabzonspor 1-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı kritik müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım puanları paylaştı. Trabzonspor'un golünü Vitor Hugo attı. Karagümrük'ün golü Biglia'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 22:30 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 22:33
Trabzonspor 1-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında lider Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Zorlu müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Karagümrük'ün golü 45+4. dakikada Biglia'dan geldi. Bordo-mavililerin golünü 58. dakikada Vitor Hugo kaydetti.

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR!
Bordo-mavililerin Süper Lig'de kazanamama serisi 4 maça yükseldi. Bordo-mavililer bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla lider Trabzonspor'un puanı 73 oldu. Karagümrük ise 47 puana ulaştı. Önümüzdeki hafta bordo-mavililer deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

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