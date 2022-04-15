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Trabzonspor tarih yazmak istiyor

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig’de 13 puan farkla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Avrupa liglerinde en erken şampiyonluğa ulaşan takımlar arasına girmek istiyor. Fırtına, 34. hafta sonunda rakipleriyle arasına 12 puan fark olması durumunda da 1983-84 sezonundan beri hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor tarih yazmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in son bölümüne girilirken, şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, tarihi bir başarının kıyısında yer alıyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin 13, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un ise 14 puan önündeki bordo-mavililer, yalnızca Türkiye ligi rekoruna değil Avrupa'da da eşine az rastlanır bir başarıya doğru ilerliyor.

Trabzonspor tarih yazmak istiyor

Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Karadeniz devi, bugünkü Karagümrük maçını 3 puanla kapatıp rakiplerinin maçlarını kazanamaması halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor tarih yazmak istiyor

F.BAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKACAK

Bordo-mavililer, 34. hafta sonunda rakipleriyle arasına 12 puan fark olması durumunda da 1983- 84 sezonundan beri hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak. Fırtına böylece 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ait rekoru ele geçirecek.

Trabzonspor tarih yazmak istiyor

Trabzonspor, bu senaryolardan birinin gerçekleşmesiyle Avrupa liglerinin şampiyonluk ipini en erken göğüsleyen takımlarından biri de olacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri, bugün Fatih Karagümrük'ü mutlaka devirmek istiyor.

Trabzonspor tarih yazmak istiyor

LIVERPOOL ÇITAYI YÜKSELTTİ

Bordo-mavililerin üstünlüğü, Avrupa'nın 5 büyük liginde mutlu sona en erken ulaşan kulüpleri akıllara getirdi. İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, 1907-08 sezonunun yanı sıra teknik direktörlüğünü Alex Ferguson'ın yaptığı dönemde de 3 kez rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Trabzonspor tarih yazmak istiyor

Manchester, 1907-08 ve 2000-01 sezonunda 5, 1999-2000 ve 2012-13 döneminde de 4 maç kala şampiyonluğu garantiledi. Bu alandaki Premier Lig rekorunu ise Jürgen Klopp yönetiminde 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsleyen Liverpool kırdı.

Trabzonspor tarih yazmak istiyor

İSPANYA VE İTALYA LİGLERİNDE REKOR 5

Şampiyonluk yarışında 5 hafta kala finişe gelen Real Madrid ve Barcelona'nın paylaştığı İspanya Birinci Ligi (La Liga) rekoru, 1975'ten bu yana kırılamıyor. Real Madrid 3 kez (1960-61, 1962-63, 1974-75), Barcelona ise bir defa (1973-74) bunu başardı. İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) de durum farklı değil. 1948'de son 5 maç öncesi ligi lider bitirmeyi garantileyen Torino'nun kırdığı rekoru, bugüne kadar Fiorentina (1955-56), İnter (2006-07) ve Juventus (2018-19) tekrarladı.

Trabzonspor tarih yazmak istiyor

EN EZİCİ ÜSTÜNLÜK PSG'NİN

Bayern Münih, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği 2013-14'te, 18 takımlı Bundesliga'da bitime 7 hafta kala şampiyon oldu. Fransa Birinci Ligi'ni (Ligue 1) domine eden PSG ise 2015-16'da çıtayı bir kademe yukarı çıkardı. Laurent Blanc yönetimindeki Paris ekibi, 2006- 07 sezonunda 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Lyon'u geçerek Ligue 1'de şampiyonluğu en erken garantileyen kulüp oldu. 8 hafta kala yaşadığı şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu da ele geçiren PSG, 2015-16 sezonu bitiminde ikinci sıradaki Olimpik Lyon'a 31 puan fark attı.

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