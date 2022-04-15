Trabzonspor tarih yazmak istiyor

İSPANYA VE İTALYA LİGLERİNDE REKOR 5
Şampiyonluk yarışında 5 hafta kala finişe gelen Real Madrid ve Barcelona'nın paylaştığı İspanya Birinci Ligi (La Liga) rekoru, 1975'ten bu yana kırılamıyor. Real Madrid 3 kez (1960-61, 1962-63, 1974-75), Barcelona ise bir defa (1973-74) bunu başardı. İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) de durum farklı değil. 1948'de son 5 maç öncesi ligi lider bitirmeyi garantileyen Torino'nun kırdığı rekoru, bugüne kadar Fiorentina (1955-56), İnter (2006-07) ve Juventus (2018-19) tekrarladı.
EN EZİCİ ÜSTÜNLÜK PSG'NİN
Bayern Münih, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği 2013-14'te, 18 takımlı Bundesliga'da bitime 7 hafta kala şampiyon oldu. Fransa Birinci Ligi'ni (Ligue 1) domine eden PSG ise 2015-16'da çıtayı bir kademe yukarı çıkardı. Laurent Blanc yönetimindeki Paris ekibi, 2006- 07 sezonunda 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Lyon'u geçerek Ligue 1'de şampiyonluğu en erken garantileyen kulüp oldu. 8 hafta kala yaşadığı şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu da ele geçiren PSG, 2015-16 sezonu bitiminde ikinci sıradaki Olimpik Lyon'a 31 puan fark attı.