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Sörloth gerçeği!

İspanya’da Noticias De Gipuzkoa gazetesine konuşan Alexander Sörloth “Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı seni bir öncelik olarak görüyor. Ne diyeceksin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hiçbir fikrim yok. Onu görmedim. Sezon sonunda konuşacağız. Transfer konusu menajerlerimin yürüttüğü bir olay.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Sörloth gerçeği!

Son günlerde adı sıkça Beşiktaş'la anılan ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın "Neden olmasın" dediği Sörloth'tan olumsuz açıklamalar geldi. Real Sociedad'da kiralık oynayan, bonservisi ise Leipzig'de olan golcü futbolcunun sorulara verdiği yanıtlar şöyle: Real'de (Sociedad) devam edecek misin?

Bilmiyorum, sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı bile seni bir öncelik olarak görüyor. Ne diyeceksin?

Hiçbir fikrim yok. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Israr ediyorum, sezon sonunda konuşacağız. Türkiye'de 33 gol attın.

İnanılmazdı, çok gol attım. Trabzonspor'da çok iyi bir ekibimiz vardı. Kendimi hiç yorgun hissetmedim, her zaman iyi durumdaydım.

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