Sörloth gerçeği!

Son günlerde adı sıkça Beşiktaş'la anılan ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın "Neden olmasın" dediği Sörloth'tan olumsuz açıklamalar geldi. Real Sociedad'da kiralık oynayan, bonservisi ise Leipzig'de olan golcü futbolcunun sorulara verdiği yanıtlar şöyle: Real'de (Sociedad) devam edecek misin?

Bilmiyorum, sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı bile seni bir öncelik olarak görüyor. Ne diyeceksin?

Hiçbir fikrim yok. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Israr ediyorum, sezon sonunda konuşacağız. Türkiye'de 33 gol attın.

İnanılmazdı, çok gol attım. Trabzonspor'da çok iyi bir ekibimiz vardı. Kendimi hiç yorgun hissetmedim, her zaman iyi durumdaydım.