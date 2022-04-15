Haberler Trabzonspor Liverpool çıtayı yükseltti

Liverpool çıtayı yükseltti

Bordo-mavililerin üstünlüğü, Avrupa'nın 5 büyük liginde mutlu sona en erken ulaşan kulüpleri akıllara getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Liverpool çıtayı yükseltti
Bordo-mavililerin üstünlüğü, Avrupa'nın 5 büyük liginde mutlu sona en erken ulaşan kulüpleri akıllara getirdi. İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, 1907-08 sezonunun yanı sıra teknik direktörlüğünü Alex Ferguson'ın yaptığı dönemde de 3 kez rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Manchester, 1907-08 ve 2000-01 sezonunda 5, 1999-2000 ve 2012-13 döneminde de 4 maç kala şampiyonluğu garantiledi. Bu alandaki Premier Lig rekorunu ise Jürgen Klopp yönetiminde 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsleyen Liverpool kırdı.
DİĞER
Kibariye'nin kızı Birgül estetikle bambaşka biri oldu! Yok böyle değişim! Eski halinden eser kalmadı!
Özge Ulusoy'un para uğruna dudaklarına yaptırdığı dolgu başına dert oldu
Metin Öztürk bombayı patlatıyor! İşte getireceği ilk isim
Ozan Kabak bombası! Süper Lig devi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ozan Kabak bombası! Süper Lig devi...
Avcı'dan revizyon kararı! Karagümrük maçında...
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel, resimli Cuma mesajları 🌹
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... 07:33
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:48
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! 00:48
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:40
Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! 00:21
Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması 00:20
Daha Eski
F.Bahçe'ye 20'lik golcü! İşte ödenecek bonservis F.Bahçe'ye 20'lik golcü! İşte ödenecek bonservis 00:20
Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..." Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..." 00:20
Uluç'tan flaş Torrent değerlendirmesi! Uluç'tan flaş Torrent değerlendirmesi! 00:20
Uluç'tan İrfan Can'a flaş sözler! "Lider değil" Uluç'tan İrfan Can'a flaş sözler! "Lider değil" 00:20
Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri! Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri! 00:20
Uluç'tan Mert Hakan'a şok sözler! Uluç'tan Mert Hakan'a şok sözler! 00:19