Liverpool çıtayı yükseltti

Bordo-mavililerin üstünlüğü, Avrupa'nın 5 büyük liginde mutlu sona en erken ulaşan kulüpleri akıllara getirdi. İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, 1907-08 sezonunun yanı sıra teknik direktörlüğünü Alex Ferguson'ın yaptığı dönemde de 3 kez rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Manchester, 1907-08 ve 2000-01 sezonunda 5, 1999-2000 ve 2012-13 döneminde de 4 maç kala şampiyonluğu garantiledi. Bu alandaki Premier Lig rekorunu ise Jürgen Klopp yönetiminde 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsleyen Liverpool kırdı.