En ezici üstünlük PSG'nin

Bayern Münih, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği 2013-14'te, 18 takımlı Bundesliga'da bitime 7 hafta kala şampiyon oldu. Fransa Birinci Ligi'ni (Ligue 1) domine eden PSG ise 2015-16'da çıtayı bir kademe yukarı çıkardı. Laurent Blanc yönetimindeki Paris ekibi, 2006- 07 sezonunda 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Lyon'u geçerek Ligue 1'de şampiyonluğu en erken garantileyen kulüp oldu. 8 hafta kala yaşadığı şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu da ele geçiren PSG, 2015-16 sezonu bitiminde ikinci sıradaki Olimpik Lyon'a 31 puan fark attı.