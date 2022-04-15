Abdullah Avcı Trabzonspor Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme..."

İşte Abdullah Avcı'nın o sözleri:

"Nwakaeme ve Ömür'den gidecek olursak geçen hafta cezalılar da var. Uzun zaman sonra ilk defa kadro derinliği bu kadar fazla oldu. Fiziksel durumları, oyuncuların yorgunlukları, bugün böyle bir karar vermemizi oluşturdu. Bu kararı da oyuncularımlada oynattığımda ve oynatmadığımda paylaşarak oyun içindeki durumu anlattık."

"33. maçımızı oynuyoruz. İyi ki Trabzonspor var dedirttik. 33 hafta çok fazla dalgalanmadan, çok ciddi puan farkları olması… Biz sezon başında taraftarımızdan ne istediysek hep beraber bunu yaptılar. Savunmayı, hücum beraber, desteklerini yaptılar. Onların talebi oldu."

"Antrenman seyretmek gibi. Umarım onu yakın zamanda yapcağız.. Haftaya bakmıyorum Önümüzde ciddi rakip var. Oyuncu kalitesi, oyun kalitesi olan, bir zaman hocalığını yaptığım Volkan var. Bizde her halde bir dönem yaşımızda onların hem hocalığını yapık şimdi rakip oluyoruz. Onlara başarılar diliyorum. Önce maçı kazanalım. Bayramı inşallah hep beraber kutlarız" dedi.