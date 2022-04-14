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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dev rakam!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için gün sayan Trabzonspor'da sezon sonunda takımdan kimin ayrılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Fransız basınında yer alan haberde Abdülkadir Ömür için Nice'in devreye girdiği iddia edilmişti. Yine Fransız basınında transferin transfer için ödenecek rakam da açıklandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:20
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dev rakam!

Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dev rakam!

Ara transfer döneminde adı Sporting Lizbon ile anılan 22 yaşındaki genç yıldıza bu kez Fransa Ligue 1 takımlarından Nice talip oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dev rakam!

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür hakkında Radyospor'a konuşan Necdet Ergezen, "Bu tamamen mental güç. Çok ağır sakatlıklar atlattı. Bugün daha güçlü olduğunu görüyorum. Abdülkadir Ömür tekrar geri dönmeye konsantre oldu." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dev rakam!

Oyuncunun potansiyerlinin nereye kadar gideceğini bilmediğini dile getiren Ergezen, "Ben kendimi şanslı görüyorum. Temsil ettiğim oyuncu grubum sahada sağlıklı olduğu zaman telefonum durmuyor. Gelişme olacaktır.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dev rakam!

17 yaşından beri Avrupa piyasasında adı geçen bir oyuncu. Potansiyelinin nereye kadar gideceği kestirelemeyen bir oyuncu. İlgilenen kulüpler var. Bunları ben de duyuyorum. Ama henüz resmi bir belge yok." şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dev rakam!

FRANSIZLARDAN YENİ İDDİA

Fransız basınında yer alan haberde, Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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