TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dev rakam!

Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Ara transfer döneminde adı Sporting Lizbon ile anılan 22 yaşındaki genç yıldıza bu kez Fransa Ligue 1 takımlarından Nice talip oldu.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür hakkında Radyospor'a konuşan Necdet Ergezen, "Bu tamamen mental güç. Çok ağır sakatlıklar atlattı. Bugün daha güçlü olduğunu görüyorum. Abdülkadir Ömür tekrar geri dönmeye konsantre oldu." ifadelerini kullandı.
Oyuncunun potansiyerlinin nereye kadar gideceğini bilmediğini dile getiren Ergezen, "Ben kendimi şanslı görüyorum. Temsil ettiğim oyuncu grubum sahada sağlıklı olduğu zaman telefonum durmuyor. Gelişme olacaktır.
17 yaşından beri Avrupa piyasasında adı geçen bir oyuncu. Potansiyelinin nereye kadar gideceği kestirelemeyen bir oyuncu. İlgilenen kulüpler var. Bunları ben de duyuyorum. Ama henüz resmi bir belge yok." şeklinde konuştu.
FRANSIZLARDAN YENİ İDDİA
Fransız basınında yer alan haberde, Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde, Nice Teknik Direktörü Galtier'in Abdülkadir Ömür için ısrarcı olduğu iddia edildi.
Ayrıca haberde, transferin 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeliyle gerçekleşebileceği yazıldı.