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Nwakaeme'nin 4. rekor denemesi

Fırtına'da Anthony Nwakaeme, yarın 4. kez rekor için sahaya çıkacak. Ligin 29. haftasında Göztepe'ye attığı golle 11 gole ulaşan Nijeryalı yıldızın, Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşması için bir gole ihtiyacı kalmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Nwakaeme'nin 4. rekor denemesi

Fırtına'da Anthony Nwakaeme, yarın 4. kez rekor için sahaya çıkacak. Ligin 29. haftasında Göztepe'ye attığı golle 11 gole ulaşan Nijeryalı yıldızın, Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşması için bir gole ihtiyacı kalmıştı. Ancak sihirbaz son 3 haftayı boş geçti. 30. haftada Rize, 31. haftada Beşiktaş ve 32. haftada Gaziantep ile oynanan maçlarda gol kaydedemeyen Nwakaeme, gözünü Karagümrük'e çevirdi. Tecrübeli oyuncu, yarın akşam taraftarı önünde hem üç haftalık sessizliğini bozmayı hem de gol rekorunu kırmayı hedefliyor.

4 SEZONDA 44 GOL+39 ASIST

İsrail'in Hapoel B. Sheva takımından 2018'de 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Nwakaeme, 4 sezonda 139 maça çıkıp 44 kez fileleri sarstı. Nijeryalı, ligde ilk sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-20'de 29 maçta 11 gol, geçen sezon 34 maçta 7 gol, bu sezon ise 11 gol attı. Ayrıca 4 yılda 10'u bu sezon olmak üzere 39 da asist gerçekleştirdi.

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