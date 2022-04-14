Krallık yakışır

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Trabzon'da Andreas Cornelius da 'krallık' hesapları yapıyor... Fransa, İngiltere ve İtalya'da aradığını bulamayan Danimarkalı forvet, Fırtına'da coştu. Ligde 13 gol atan yıldız, gol krallığında iddialı konumda. Yarışta zirvede Hataylı El Kaabi (15 gol) var. Sadece 2 gol geride olan Cornelius kalan haftalarda rakiplerini geçip sezon sonunda şampiyonlukla birlikte gol krallığı heyecanını da yaşamayı hedefliyor. K.Gümrük maçı; Cornelius ile aynı sayıda gol atan Pesic'in düellosuna sahne olacak.

7 OYUNCU YARIŞTA IDDIALI

Süper Lig Gol Krallığı yarışında bu sezon birçok oyuncu iddialı durumda bulunuyor. Hatayspor'dan El Kaabi 15 golle İlk sırada yer alırken bu oyuncuyu 14 golle Beşiktaş'tan Batshuayi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok takip ediyor. Arkalarından ise 13 golle Cornelius, Pesic ve Pohjanpalo geliyor. Adana Demir'li Balotelli'nin de 12 golü var. Fransa, İngiltere ve İtalya'da aradığını bulamayan Danimarkalı forvet, Fırtına'da coştu. Ligde 13 gol atan yıldız, gol krallığında iddialı konumda. Yarışta zirvede Hataylı El Kaabi (15 gol) var. Sadece 2 gol geride olan Cornelius kalan haftalarda rakiplerini geçip sezon sonunda şampiyonlukla birlikte gol krallığı heyecanını da yaşamayı hedefliyor. K.Gümrük maçı; Cornelius ile aynı sayıda gol atan Pesic'in