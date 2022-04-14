Bitirim ikili buluşuyor

Karagümrük maçında orta sahada Marek Hamsik ile Manolis Siopis ikilisi yer alacak... Siopis, Hamsik ile bu sezon ligde 5 kez birlikte ilk onbirde sahaya çıktı. Trabzonspor bu maçlarda puan kaybetmedi. Kayserispor (D) 2-1, Çaykur Rizespor 2-1, Karagümrük (D) 2-0, Adana Demirspor 2-0 ve Altay (D) 2-1 maçlarında birlikte onbirde yer alan ikili, oyunun hem savunma hem ofansif yönünü aynı etkinlikte oynaması ile dikkat çekiyor. Hamsik uzun sakatlığın ardından Antep'te onbire dönmüş ancak bu kez Siopis sarı kart cezası nedeniyle oynayamamıştı.