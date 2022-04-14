400 günlük saltanat

Trabzon, 2021-22 sezonunda evinde namağlup tek takım unvanını koruyor. Lider 400 gündür evinde kaybetmiyor. Sahasında en son geçen sezonun 29. haftasında Alanya'ya 3-1 yenilen Fırtına sonra evinde çıktığı 22 maçta 15 galibiyet+7 beraberlik aldı. Akyazı'daki son 3 maçını K.Gümrük, Antalya ve Altay ile yapacak Karadeniz ekibi, iç sahada namağlup şampiyon olmayı arzuluyor.

418 MİLYON LİRA ZARAR

Kulüpler, KAP'a 9 aylık bilançolarını sundu. Trabzonspor söz konusu dönemde 418 milyon 54 bin lira zarar açıkladı. Bordo-mavililer, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022'yi kapsayan dönemde dört büyükler içinde en fazla zarar beyanında bulunan kulüp olarak dikkat çekti.