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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'e Fransız kancası! Transfer yüzde 99...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e, Fransız ekibi Nice'in talip olduğu ve transferin yüzde 99 oranında bittiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:18
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'e Fransız kancası! Transfer yüzde 99...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden kendini bulan Abdülkadir Ömür, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'e Fransız kancası! Transfer yüzde 99...

Ara transfer döneminde adı Sporting Lizbon ile anılan 22 yaşındaki genç yıldıza bu kez Fransa Ligue 1 takımlarından Nice talip oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'e Fransız kancası! Transfer yüzde 99...

Karadeniz Gazete'nin Fransız medyasından aktardığı haberde, "Trabzonspor'un Messi'si Abdülkadir Ömür sezon sonunda Nice'e gidecek. Bu transfer yüzde 99 sona erdi" iddiasında bulunuldu.

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