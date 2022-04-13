TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'e Fransız kancası! Transfer yüzde 99...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden kendini bulan Abdülkadir Ömür, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Ara transfer döneminde adı Sporting Lizbon ile anılan 22 yaşındaki genç yıldıza bu kez Fransa Ligue 1 takımlarından Nice talip oldu.