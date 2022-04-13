Rekor avcısı

Spor Toto Süper Lig'de 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Trabzonspor, cuma günü Karagümrük'ü mağlup ederse puanını 75'e yükseltecek ve böylelikle Avcı da sezon tamamlanmadan teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak.

BU KEZ ÇOK YAKIN

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Karadeniz deviyle Süper Kupa kazanan 58 yaşındaki taktik ustası, 10 yıl çalıştırdığı Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğuna da bu sezon Trabzonspor ile çok yakın.