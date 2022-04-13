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Oyuncu tarıyorlar

İhsan Gündüz Derelioğlu önderliğindeki scout ekibi, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izlemeye devam ediyor. Fırtına'nın transfer politikasında sol bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattı öncelikler arasında yer alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Oyuncu tarıyorlar
İhsan Gündüz Derelioğlu önderliğindeki scout ekibi, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izlemeye devam ediyor. Fırtına'nın transfer politikasında sol bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattı öncelikler arasında yer alıyor.
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