Oyuncu tarıyorlar

İhsan Gündüz Derelioğlu önderliğindeki scout ekibi, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izlemeye devam ediyor. Fırtına'nın transfer politikasında sol bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattı öncelikler arasında yer alıyor.
İhsan Gündüz Derelioğlu önderliğindeki scout ekibi, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izlemeye devam ediyor. Fırtına'nın transfer politikasında sol bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattı öncelikler arasında yer alıyor.