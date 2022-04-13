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Ders çalışma vakti

Bordo-mavili teknik ekip, Karagümrük maçı öncesi yoğun mesaiye girdi. Son 3 haftada yapılan hatalar başta olmak üzere takım içerisindeki aksaklıkları gidermek isteyen Abdullah Avcı, yardımcılarıyla birlikte bu maçları yeniden analiz etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Ders çalışma vakti
Bordo-mavili teknik ekip, Karagümrük maçı öncesi yoğun mesaiye girdi. Son 3 haftada yapılan hatalar başta olmak üzere takım içerisindeki aksaklıkları gidermek isteyen Abdullah Avcı, yardımcılarıyla birlikte bu maçları yeniden analiz etti. Elde ettiği tespitleri, görüntüleri ile oyuncularına aktaracak olan başarılı taktisyen, gerekli önlemleri alacak. Ayrıca, Karagümrük'ün röntgenini çeken Avcı, rakibin zaaflarını kullanmaya yönelik bir taktik belirleyecek.
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