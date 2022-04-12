Trabzonspor'da kadro yine değişiyor

Ligde 32 haftada sadece iki maç üst üste aynı kadro ile sahaya çıkabilen lider Trabzonspor'un 11'inde cuma günkü Karagümrük karşılaşmasında da önemli değişiklikler bekleniyor. Gaziantep maçında cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny geri dönecek. Bu nedenle yine üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamayacak olan Trabzonspor'da en istikrarlı mevkiler ise kaleci Uğurcan, sol kanat Nwakaeme ve sağ kanat Visca oldu. En büyük değişim ise sol bekte yaşanırken bu mevkide 7 farklı isim görev yaptı. Sol beki stoper ve orta saha takip etti.



HER YERDE LİDER

72 puanla lider olan Trabzon, evindeki maçlarda bir başka. Karadeniz devi Akyazı'da toplandığı 38 puanla da iç sahada da liderlik koltuğunda oturuyor.



EN SKORER TAKIM

İstatistıkleri alt üst ederek şampiyonluğa koşan Karadeniz devi, Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Bordo-mavililer 59 kez rakip fileleri sarstı.



AVERAJDA DA ZİRVEDE

Karadeniz devi, attığı golün yanı sıra yediği golde de muhteşem bir istatistik elde etti. 27 kez geçit veren Fırtına +32 averajla zirvede.