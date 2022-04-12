Haberler Trabzonspor Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmiyor!

Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmiyor!

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı müthiş bir performansa imza attı. Bordo-mavililer, İstanbul ekipleriyle oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 10:50
Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada, 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı.

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen, ikinci maçta sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti, sahasında da 1-1'lik sonuçla mücadeleden ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken kendi evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.



DİĞER
Serdar Dursun, İsmail Kartal ile beklenmeyeni yaptı! Derbide efsane Fenerbahçeliyi yakaladı…
Sahilde yarı çıplak bulundu! Rus turist dehşeti yaşadı: Biri bana tecavüz etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor