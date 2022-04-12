Marek Hamsik'ten savaş mağduru Ukrayna'ya yardım!

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik, Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında zor günler geçiren Ukrayna'ya yardım elini uzattı. Yıldız futbolcunun internet sitesi üzerinden yapılan ve 'Marek yardım ediyor' başlığıyla yayınlanan açıklamada, futbolcunun ülkeye kamyonla gazlı su gönderdiği duyuruldu.

Milliyet Skorer'in haberine göre Ukrayna halkına yardım elini uzattığı belirtilen bordo-mavili oyuncunun gönderimini gerçekleştirdiği suların fotoğrafına da yer verildi. Hamsik'in konuyla ilgili açıklamaları da paylaşıldı.

'Durumun düzeleceğine inanıyorum'

Hamsik'in konuyla ilgil "İnsanlık trajedisinin hafifletilmesine bir nebze katkıda bulunmaya karar verdik. Maden sularının yüklendiği kamyon, Slovakya devletinin Michalovce'deki deposuna yola çıktı. Ukrayna'daki durumun düzeleceğine inanıyorum." dediği ifade edildi.