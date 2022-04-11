Trabzonspor'da kanatlar sustu takım durdu

Lider Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 9 puan kaybetmesinde özellikle kanat ve orta saha oyuncularının beklenen skor katkısını yapamamasının önemli payı oldu. Bordo-mavili takımın sol kanadı Nwakaeme 3, sağ kanadı Visca ise 5 maçtır rakip fileleri havalandıramıyor. Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kurmakta oldukça zorlanıyor.



12 MAÇ SONRA SESSİZ

Hücum hattının muhteşem performanslarıyla fileleri 59 kez sarsan ve ligin en skorer takımı olan Fırtına, Gaziantep'te sustu. 12 hafta önce Akyazı'da Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ilk kez bir deplasmanda gol atamadı.



30 İÇERDE 29 DIŞARDA

Süper Lig'deki 59 golünün 30'unu iç sahada kaydeden Karadeniz devi, 29'unu ise deplasmanda atarak dengeli bir istatistik ortaya koydu. Bordomavililer hem iç saha hem dış saha puan durumunda da ligin zirvesinde yer almayı başardılar.