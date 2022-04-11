Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçı biletleri satışa sunuldu!

Her geçen hafta şampiyonluğa daha çok yaklaşan Trabzonspor'da artık geri sayım başladı. Yıllar süren hasretin sona erecek olması sebebiyle bordo-mavili camiada taraftarlar da takıma yoğun ilgi gösteriyor. Bu sezon stadyumu hıncahınç dolduran Karadeniz ekibinde 33. hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçı biletleri de satışa sunuldu.

Trabzonspor resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada 11 Nisan 2022 saat 15.00 itibarıyla bilet satışına başlandığı duyuruldu. Trabzonspor tarafından açıklanan bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP Platinum: 2.000 TL

VIP Gold: 1.500 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 400 TL

Doğu: 350 TL

Fırtına: 200 TL

Kale Arkası: 150 TL

Bilet transfer kısıtlarının, bilet satış logo kısıtları ile aynı olduğu açıklandı.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.