Trabzonspor tarih yazacak! En erken şampiyonluğa koşuyor

Son 5 haftada oynanan karşılaşmalardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor şampiyonluğun son virajına girilirken tam 9 puan kaybı yaşadı.



SÜPER LİG'DE SON DÖNEMECE GİRİLDİ

Sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda üst üste puan kayıpları yaşan bordo-mavililer, bu sezonki en durağan dönemini yaşıyor. 32 haftalık maraton boyunca 21 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Fırtına, bu süreçte sadece 2 kez mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, bu sezon ilk kez 5 maçlık periyotta sadece 1 galibiyet alabildi. Son haftalarda yaşadığı 9 puanlık kayba rağmen zirvede tek başına kalan Fırtına, yine de her geçen gün mutlu sona bir adım daha yaklaşıyor.



PUAN FARKI 15 OLMALI

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılması durumunda, 16 ve 17 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe ve Konyaspor karşılaşmalarının sonuçlarını bekleyecek. Süper Lig'in son 5 haftasında girilirken Karadeniz Fırtınası, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını 15'e çıkarmayı başarırsa, bitime 5 hafta kala tarihin en erken şampiyonluğunu ilan edecek. Her üç takımın da puan kaybı yaşamaması durumunda ise Trabzonspor'un şampiyonluk ilanı bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasına kalacak.



ŞAMPİYONLUK NE ZAMAN?

Ligin 33'üncü haftasında cuma günü Karagümrük'ü ağırlayacak olan bordo mavililerde şampiyonluk hesapları devam ediyor. Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda Karagümrük'ü yenmesi durumunda Fenerbahçe ve Konyaspor'un puan kayıplarına bağlı olarak yine şampiyonluğunu ilan edebilir. Gelecek hafta oynanacak karşılaşmalarda da olası puan kayıplarıyla bordo-mavililer, lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.