Trabzonspor iç sahada yenilmeyen tek takım

Fırtına, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım. 15 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Şenol Güneş Stadı'nda kalesinde 12 gol gören Karadeniz devi, iç sahada en fazla puan toplayan (37) takım oldu.
TOPLAM 72 MAÇA ÇIKTI
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 72 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 42 galibiyet, 23 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
ORTALAMASI 2.14 OLDU
Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetimindeki 64 lig karşılaşmasında 39 galibiyet, 20 beraberlik alırken sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ligde 2.14 puan ortalamasıyla süper bir grafik ortaya koydu.
SINIRDA GEÇTİLER
Gaziantep maçına sınırda çıkan Nwakaeme ve Denswil, cezalı duruma düşmedi. Bu iki isim, kart görmeleri halinde Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyeceklerdi. Ayrıca Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen Siopis, Bakasetas ve Djaniny cezasını tamamladı.
ART ARDA 3 KAYIP
Fırtına, bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maç galibiyet alamadı. Bordo-mavili takım 30. haftada deplasmanda Rizespor'a 3-2 yenilirken, geçen hafta sahasında oynadığı derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz devi, Gaziantep FK ile de 0-0 berabere kaldı.