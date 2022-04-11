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İşte taraftar işte şampiyon

Bordo-mavili kafile, 0-0 biten Gaziantep maçından sonra 01.30'da Trabzon'a indi, yer yerinden oynadı. Geç saat olmasına rağmen çok sayıda taraftar takımı, "Şampiyon" tezahüratlarıyla karşıladı. Beraberliğe rağmen büyük bir coşkuyla yapılan karşılama hem teknik ekip hem futbolcuların morallerini iyice yükseltti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
İşte taraftar işte şampiyon

Bordo-mavili kafile, 0-0 biten Gaziantep maçından sonra 01.30'da Trabzon'a indi, yer yerinden oynadı. Geç saat olmasına rağmen çok sayıda taraftar takımı, "Şampiyon" tezahüratlarıyla karşıladı. Beraberliğe rağmen büyük bir coşkuyla yapılan karşılama hem teknik ekip hem futbolcuların morallerini iyice yükseltti.

Meşaleler yakan ve "Şampiyon Trabzonspor", "Haftaya yine şampiyonuz" gibi sloganlar atan bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'yla da bol bol fotoğraf çektirdi. Başarılı hoca, taraftarlara teşekkür ederek, "Desteklemeye, inanmaya ve mücadeleye devam, şampiyonluk çok yakın" diye seslendi.

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