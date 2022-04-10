Vitor Hugo: 3 puanı istiyorduk

Maçtan sonra konuşan Brezilyalı stoper, "Geri döndüğüm için çok mutluyum ama bugün beklentimiz kazanmaktı. Belki de bu maç, şampiyonluğu ilan edeceğimiz maçtı. Kazanmak istiyorduk. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik ve beraberlikle dönüyoruz. İstediğimiz sonuç, kesinlikle beraberlik değildi" dedi. Hugo, rakiplerinin de iyi oynadığını belirterek, "Onları da kutluyor. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Çok az kaldı artık. Bir sonraki maçımızı sahamızda müthiş taraftarımız karşısında oynayacağız. Onların desteği bize çok büyük güç sağlıyor" ifadelerini kullandı.