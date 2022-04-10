18. defa direğe takıldılar

Trabzonspor bu sezon direk şanssızlığını en çok yaşayan takımlardan biri. Bordo-mavililer dün de direği aşamadı. Mücadelenin 19. dakikasında Edin Visca'nın içeri çevirdiği sert topu Andreas Cornelius kafayla kaleye doğru yönlendirdi. Meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in bakışları arasında direkten geri geldi. Kale çizgisi üzerinde seken topu Günay uzaklaştırdı. Bordo-mavililerin bu sezon 18. defa bir topu direkten döndü. Süper Lig'de en çok direğe takılan Beşiktaş'ın ardından ikinci basamakta bulunuyorlar

CORNELIUS 13'TE KALDI

Karadeniz ekibinin forveti Andreas Cornelius dün kaleyi yokladığı kafa şutunda direği aşamadı. Danimarkalı yıldızın gol sayısı 13'te kaldı. Tecrübeli futbolcu deplasmanlarda son olarak Alanyaspor filelerini havalandırmıştı. Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'dan sonra Gaziantep'e de dış sahada gol atmayı başaramadı.