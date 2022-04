Marek Hamsik, 0-0 sona eren Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAMSIK'İN AÇIKLAMALARI:

Bugün 11'de başlamak benim için çok mutluluk vericiydi. Kazanamadık ama her an, her saniye şampiyonluğa daha çok yaklaşıyoruz.