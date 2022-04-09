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Olimpiyat Stadı planı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçen Trabzonspor, TFF talimatları gereği şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesi durumunda kupasını son iç saha maçı olan Altay sınavında alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Olimpiyat Stadı planı
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçen Trabzonspor, TFF talimatları gereği şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesi durumunda kupasını son iç saha maçı olan Altay sınavında alacak. Ardından da Başakşehir deplasmanı var. Bordo-mavililer bu maçın Fatih Terim Stadı'nda değil de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için ön görüşme yaptı. Başakşehir kulübü de bu duruma sıcak baktı. Her şey şampiyonluğa bağlı...
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