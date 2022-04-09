Geri sayım

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Kalan 7 haftada 8 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Fırtına, bugün Gaziantep’i yenerek hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
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Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Dün oynanması gereken maç, yoğun sis nedeniyle Trabzon, Gaziantep'e gidemeyince bugüne kaldı. Sezonun bitimine 7 hafta kala, 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız olarak geride bırakmak istiyor. Son iki haftada 4 puan yitirmesine rağmen büyük bir avantajı bulunan Karadeniz devinde tek hedef kazanmak. Trabzon, bu ay içerisinde şampiyonluğunu ilan etmenin planlarını yapıyor.

ORTALAMASI 2.15 OLDU

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 63 lig karşılaşmasında 39 galibiyet, 19 beraberlik alırken; sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 2.15 puan ortalamasıyla süper bir grafik ortaya koydu.

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