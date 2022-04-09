Gaziantep FK - Trabzonspor maçı hangi hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan dorukta... Trabzonspor, Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

GAZİANTEP FK: Henüz açıklanmadı.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

SÜPER LİG'DE 6 RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK, yapacakları maçla birlikte 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. İki takım arasında oynanan 5 maçta Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.

HER ALANDA LİDER

Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada ise 33 puan topladı.

3 OYUNCU CEZALI

Trabzonspor'da 3 oyuncu sarı kart cezaları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecekler. Bakasetas, Siopis ve Djaniny forma giyemeyeceği maçta ise cezası biten Peres, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde görev alabilecek.