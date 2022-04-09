Gaziantep FK - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Saat 20.30'da başlayan zorlu mücadelede Trabzonspor deolasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

CORNELIUS DİREĞE TAKILDI

Mücadelenin 19. dakikasında Trabzonspor Cornelius ile gole yaklaştı. Sağ kanattan Visca'nın ortasına Cornelius düzgün bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğe çarptı daha sonra Gaziantep FK kalecisi Günay topu güçlükle çıkardı.

UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK

Mücadelenin 33. dakikasında ise Gaziantep FK net bir fırsattan yararlanamadı. Kısa paslarla ceza sahasına giren Muhammet'in yerden vuruşunu Uğurcan parmaklarıyla çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 72 puana yükseldi. Gaziantep FK ise puanını 41 yaptı.