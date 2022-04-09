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Abdullah Avcı Gaziantep FK Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Zorlu mücaedelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 23:08
Abdullah Avcı Gaziantep FK Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Bugün itibarıyla Marek'i kazandık. Vitor, uzun süre itibarıyla döndü. İç saha lideri bir takımla oynadık. Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. İçlerindeki duygula, bir an evvel sonuç almak istiyorlar. Bir hafta daha erteledik.

Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Karagümrük maçı, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum.

Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar.

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