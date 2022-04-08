Trabzonspor'un genç yeteneği Emrehan Gedikli Avrupa'da ilk 10'a girdi!

Futbolcu değerlendirme sitesi Transfermark'ın verilerine göre, Emrehan Gedikli , 19 yaş altı faat futbolcular arasında değerine göre ilk 10 sırada yer alıyor.

Alman kulübü Bayer Leverkusen'den transfer edilen Emrehan Gedikli'nin piyasa değeri, 1.2 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Bununla beraber 6. sırada yer alan Emrehan Gedikli'nin olduğu listenin 1 numarasında, 70 milyon euro değer biçilen Leverkusen'li Fl. Wirtz var.