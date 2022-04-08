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Trabzonspor'un genç yeteneği Emrehan Gedikli Avrupa'da ilk 10'a girdi!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin genç yıldızı Emrehan Gedikli, Avrupa'de yer alan 19 yaş altı futbolcular arasında dikkat çekiyor. 2003 doğumlu Emrehan Gedikli, en değerli ilk 10 sırasına girmeyi başardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 12:42
Trabzonspor'un genç yeteneği Emrehan Gedikli Avrupa'da ilk 10'a girdi!

Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli, kendi yaş grubu arsaında dikkat çekiyor.

Trabzonspor'un genç yeteneği Emrehan Gedikli Avrupa'da ilk 10'a girdi!

Futbolcu değerlendirme sitesi Transfermark'ın verilerine göre, Emrehan Gedikli, 19 yaş altı faat futbolcular arasında değerine göre ilk 10 sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un genç yeteneği Emrehan Gedikli Avrupa'da ilk 10'a girdi!

Alman kulübü Bayer Leverkusen'den transfer edilen Emrehan Gedikli'nin piyasa değeri, 1.2 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Bununla beraber 6. sırada yer alan Emrehan Gedikli'nin olduğu listenin 1 numarasında, 70 milyon euro değer biçilen Leverkusen'li Fl. Wirtz var.

Trabzonspor'un genç yeteneği Emrehan Gedikli Avrupa'da ilk 10'a girdi!

EMREHAN GEDİKLİ KİMDİR?
25 Nisan 1993'te Almanya'da dünyaya gelen Emrehan Gedikli, forvette ve sağ kanatta forma giyebiliyor. 1.87 boyundaki genç yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Leverkusen altyapısında başlayan Emrehan, Şubat 2022'de 800 bin euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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