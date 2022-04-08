Trabzonspor'un genç yeteneği Emrehan Gedikli Avrupa'da ilk 10'a girdi!

Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli, kendi yaş grubu arsaında dikkat çekiyor.
Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli, kendi yaş grubu arsaında dikkat çekiyor.
Futbolcu değerlendirme sitesi Transfermark'ın verilerine göre, Emrehan Gedikli, 19 yaş altı faat futbolcular arasında değerine göre ilk 10 sırada yer alıyor.
Alman kulübü Bayer Leverkusen'den transfer edilen Emrehan Gedikli'nin piyasa değeri, 1.2 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Bununla beraber 6. sırada yer alan Emrehan Gedikli'nin olduğu listenin 1 numarasında, 70 milyon euro değer biçilen Leverkusen'li Fl. Wirtz var.
EMREHAN GEDİKLİ KİMDİR?
25 Nisan 1993'te Almanya'da dünyaya gelen Emrehan Gedikli, forvette ve sağ kanatta forma giyebiliyor. 1.87 boyundaki genç yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Leverkusen altyapısında başlayan Emrehan, Şubat 2022'de 800 bin euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştu.