Fırtına sise takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak lider Trabzonspor, sis engeline takıldı. Bordo-mavili kafileyi Gaziantep'e götürecek uçak, sis nedeniyle dün Trabzon'a inemedi. Daha önce 16.30'da gerçekleştirilecek uçuş önce 21.50'ye alındı. Ancak bu saatte yoğun sis dağılmayınca uçuş yine gerçekleştirilemedi. Tesislerde bekleyen futbolcular evlerine dağılırken, bordomavili yönetim hemen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile durumu görüştü. Bu gelişmelerin ardından TFF karşılaşmayı yarına aldığını resmen açıkladı.

TRABZON AÇIKLADI

Erteleme sonrası Trabzonspor, şu açıklamayı yaptı: "Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü (dün) saat 20.30'da deplasmanda oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşması TFF tarafından 9 Nisan Cumartesi (yarın) saat 20.30'da oynanmak üzere ertelenmiştir. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla saat 16.30'da Trabzon'dan Gaziantep'e gitmesi planlanan takımımızın uçuş planı, Trabzon genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ertelenmiş olup 8 Nisan Cuma (bugün) 16.30 olarak yeniden planlanmıştır."