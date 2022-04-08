Dev adam Hugo

Sakatlığı nedeniyle en erken 2 ay sonra sahalara dönmesi beklenen Hugo, özel fizyoterapistler tutmuş, Palmeiras kulübü sağlık ekibinin de desteğiyle 35 günde hazır hale gelmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, "Hocam daha erken dönmek istiyordum. Bunun için çok çalıştım ancak başaramadım. Beşiktaş derbisini kaçırdığım için üzgünüm ama şimdi hazırım. Forma verirseniz Gaziantep'e karşı oynamak istiyorum" dedi. Fırtına ile 59 maça çıkan Hugo, 5 gol attı, 1 asist yaptı.