Haberler Trabzonspor Dev adam Hugo

Dev adam Hugo

Abdullah Avcı ile görüşen Hugo, “Hocam Beşiktaş derbisini kaçırdığım için üzgünüm ama Gaziantep karşılaşmasında sahada olmak istiyorum” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50
Dev adam Hugo
Sakatlığı nedeniyle en erken 2 ay sonra sahalara dönmesi beklenen Hugo, özel fizyoterapistler tutmuş, Palmeiras kulübü sağlık ekibinin de desteğiyle 35 günde hazır hale gelmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, "Hocam daha erken dönmek istiyordum. Bunun için çok çalıştım ancak başaramadım. Beşiktaş derbisini kaçırdığım için üzgünüm ama şimdi hazırım. Forma verirseniz Gaziantep'e karşı oynamak istiyorum" dedi. Fırtına ile 59 maça çıkan Hugo, 5 gol attı, 1 asist yaptı.
DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden ve mucizevi şekilde kurtulan Gülçin Ergül o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor