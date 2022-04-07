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Trabzonspor'da şov başlıyor! Gözler rekora çevrildi

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için kalan 7 haftada 8 puana ihtiyacı olan Trabzonspor'da gözler Gaziantep FK maçına çevrildi. Bordo-mavililer, zorlu virajdan 3 puanla dönerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Abdullah Avcı, oyunculardan stres yapmamalarını, kendi futbollarını oynamalarını istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:00
Trabzonspor'da şov başlıyor! Gözler rekora çevrildi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "En geç Ramazan Bayramı'nda şampiyonluğu kutlarız" dese de hedef 27 Nisan'dan önce mutlu sona ulaşmak. Böylece ligin en erken şampiyonu unvanını Fenerbahçe'den almak.

Fırtına bunun için üst üste oynayacağı Gaziantep (D), Karagümrük ve Adana Demirspor (D) maçlarını kazanmayı planlıyor. Avcı, oyuncularından stresten uzak durmalarını ve sahaya odaklanıp, kendi futbollarını oynamalarını istedi.

Bu arada Gaziantep maçında kadroda ciddi bir değişim yaşanacak. Derbide sarı kart cezalısı durumuna düşen Manolis Siopis, Djaniny ve Anastasios Bakasetas forma giyemeyecekler.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahayı sakatlığı geçen Marek Hamsik ile Dorukhan Toköz ikilisine teslim etmesi bekleniyor. Djaniny'nin yokluğunda Andreas Cornelius ileri uçta olacak. Savunmada da formu düşen Puchacz'ın kulübeye çekilme ihtimali bulunuyor. Yusuf Erdoğan bu mevkiye aday. Sağ bekte ise cezası biten Bruno Peres görev yapacak.

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