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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Son haftalarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle bir türlü tam kadrosuyla mücadele edemeyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında bazı oyuncuların da cezalı duruma düşmesi ile birlikte kadroda önemli derecede değişiklik yapacak. Deneyimli çalıştırıcının hangi isimlere şans vereceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 16:46
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Bu sezon Abdullah Avcı önderliğinde yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor'da son dönemdeki eksikler teknik heyetin canını sıkıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Bordo-mavili ekip eksik oyuncuları nedeniyle bir türlü sahaya ideal 11'i ile çıkamazken, Beşiktaş mücadelesinde alınan sarı kartlar da Abdullah Avcı'nın kadro kurmasını iyice zorlaştırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Ligin 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak bordo-mavili ekipte hangi futbolcuların görev alacağı camia tarafından merakla beklenirken, müjdeli haber de geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniye uzun süredir forma giyemeyen Marek Hamsik'in bu hafta şans verilmesi halinde yeniden sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Stoper bölgesinde de sürpriz bir şekilde sakatlığını erken atlatan Vitor Hugo hocasından yeniden şans beklerken, iyi bir performans ortaya koyan Hüseyin Türkmen'in de kadroda olup olmayacağı merak konusu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Öte yandan bordo-mavili ekipte son hafta yeniden golle buluşan Cornelius'un da formayı Djaniny'den kapması bekleniyor.

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