TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Bu sezon Abdullah Avcı önderliğinde yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor'da son dönemdeki eksikler teknik heyetin canını sıkıyor.
Bordo-mavili ekip eksik oyuncuları nedeniyle bir türlü sahaya ideal 11'i ile çıkamazken, Beşiktaş mücadelesinde alınan sarı kartlar da Abdullah Avcı'nın kadro kurmasını iyice zorlaştırdı.
Ligin 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak bordo-mavili ekipte hangi futbolcuların görev alacağı camia tarafından merakla beklenirken, müjdeli haber de geldi.