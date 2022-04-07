TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'yı zorlayacak seçim! Kadroda hangi isimlere yer verecek?

Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniye uzun süredir forma giyemeyen Marek Hamsik 'in bu hafta şans verilmesi halinde yeniden sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Stoper bölgesinde de sürpriz bir şekilde sakatlığını erken atlatan Vitor Hugo hocasından yeniden şans beklerken, iyi bir performans ortaya koyan Hüseyin Türkmen'in de kadroda olup olmayacağı merak konusu.