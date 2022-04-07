Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Vuslata az kaldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk için geri saydıkları bir ortamda nisan ayını büyük heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek" ifadesini kullandı. Naftalin kokulu eski bayrakların sandıklardan çıkarıldığını ve tüm Türkiye'de hatta dünyada dalgalanmaya başladığını hatırlatan başkan, "Geleceğe yönelik planlamaları da yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ertuğrul Doğan ve Sayın Abdullah Avcı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Kulübümüzün gelecek vizyonunu, altyapıdan üst yapıya kadar yarınlarımızı planladık. Trabzonspor büyüyor, Trabzonspor güçleniyor, Trabzonspor çok daha güzel bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyor" dedi.