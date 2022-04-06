Vazgeçilmez Siopis

Abdullah Avcı, performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunan oyuncudan vazgeçmedi. 27 yaşındaki orta saha, son 8 maçta ilk on birde sahaya çıktı.

DUVAR ÖRÜYOR

Beşiktaş derbisinde de en çalışkan isim Siopis oldu. Sarı kart gören ve Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşen Yunan futbolcu, 76 kez topla buluştu ve bu alanda zirveye çıktı. 22 kez girdiği ikili mücadelenin 18'ini kazandı.

VISCA'DAN 13 PAS HATASI

Devre arasında Başakşehir'den alınan ve 11 lig maçında 5 gol, 3 asistle büyük katkı sağlayan Visca, son haftalarda performans düşüklüğü yaşıyor. 32 yaşındaki sağ kanat, Göztepe ve Çaykur Rizespor ile oynadığı iki maçta da sahanın en çok hatalı pas yapan futbolcusu olmuştu. 13 pas hatası yaptığı Beşiktaş derbisinde de bunu sürdürdü.

SAVUNMAYA NAZAR DEĞDİ

Bu sezon bordo-mavili takımın savunma hattına adeta nazar değdi. Sezon başından beri sergiledikleri performansla mükemmel bir uyum yakalan Edgar ve Hugo ikilisi ağır sakatlıklar yaşadı. Yerlerine görev yapan Denswil ile Ahmetcan Kaplan da aynı kaderi yaşadı.