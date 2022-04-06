Savunmaya nazar değdi

Sezon başından beri sergiledikleri performansla mükemmel bir uyum yakalan Edgar ve Hugo ikilisi ağır sakatlıklar yaşadı. Yerlerine görev yapan Denswil ile Ahmetcan Kaplan da aynı kaderi yaşadı.

11 OYUNCU SAKATLANDI

Bordo-mavililerde birçok isim sakatlık yaşadı. Trondsen 22, Koita 18, Dorukhan 14, Hamsik 14, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdülkadir 7, Peres 8, İsmail, Hugo 4 ve Bakasetas 3 maçta oynayamadı. Cezası nedeniyle Uğurcan da iki karşılaşmada görev yapamadı.

3 FUTBOLCU CEZALI

Fırtına, Beşiktaş ile oynadığı derbide 2 puanın yanı sıra 3 futbolcusu da kaybetti. Bakasetas, Djaniny ve Siopis gördükleri sarı kart sonrası G.Antep karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Bu 3 futbolcu, cuma günü forma giyemeyecek.