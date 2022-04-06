TRABZONSPOR HABERİ - Maçların en iyisiydi! Fırtına'ya Hamsik müjdesi

Bordo-mavililere sezon başında transfer olan ve 20 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki Slovak yıldız, 21'inci haftada oynanan Sivasspor karşılaşmasının 80'inci dakikasında sakatlanmıştı. Uzun zamandır kas yaralanması tedavisi gören Marek Hamsik, bu süreçte sadece Konyaspor karşılaşmasının 71'inci dakikasında oyuna girerek 19 dakika mücadele etti. Galatasaray karşılaşmasında riske edilmeyip yedek kulübesinde bekleyen tecrübe abidesi, ikinci devrede Giresunspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe, Çaykur Rizespor karşılaşmaları olmak üzere toplam 7 maçta oynayamadı. 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinde ise 85'te sahaya girdi.

GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIM

Artık tamamen hazır hale gelen Hamsik, yeniden saha içi liderliğine soyunacak. Abdullah Avcı ile görüşen Grande, "Kalan 7 haftada takıma yeniden katkı verebilecek olmak benim için büyük bir mutluluk. Şampiyonluk yolunda üzerime düşen ne ise yapmaya hazırım. Oynamak istiyorum" ifadesini kullandı. Derbide 3 oyuncusu cezalı duruma düşmesine karşın Hamsik, Hugo ve Ahmetcan'ın iyileşmesiyle moral bulan teknik ekip sezonun ilk yarısındaki oyun planına dönecek. Orta sahada Hamsik takımın saha içi organizasyonlarında yeniden lider rolünü üstlenecek ve cezası sona eren sağ bek Peres'in geri dönüşüyle Dorukhan da orta sahaya geçecek.

MAÇLARIN EN İYİSİYDİ

Oynadığı maçlara yaşına rağmen en çok koşan isim olan Marek Hamsik, tam bir vazgeçilmez durumunda. Çalışkanlığı, pasları ve takımı yönetmesi ile dikkat çeken 34 yaşındaki süper yıldızın dönüşü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.

O YOKKEN 6 PUAN GİTTİ

21. haftada sakatlanan, 25. haftadaki Konya maçında 19 dakika oynayan ve 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde de 85. dakikada sahaya çıkan Hamsik, takımın en önemli isimlerinden biri. Fırtına, Slovak futbolcunun yokluğunda 6 puan yitirdi.