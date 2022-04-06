Büyük değişim

Süper Lig'de 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 13 puan fark atan lider Trabzonspor, 31 maçta sadece iki hafta aynı kadroyla sahaya çıkabildi. Bunda en önemli etkenlerin başında sakatlıklar geldi. Sakatlıklar Fırtına'nın kabusu oldu. Bordo-mavililer, bu sezon ligin ilk iki haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında aynı kadroyla sahada yer alırken, geri kalan haftalarda ise farklı ilk on birlerle sahaya çıkmak durumunda kaldı.

REKOR UĞURSUZLUĞU

Nwakaeme'ye rekor uğur getirmedi. 11 gol ve 10 asisti bulunan, bir kez daha rakip ağları havalandırması halinde Fırtına'daki en skorer dönemini yaşayacak 33 yaşındaki sol kanat, Çaykur Rize ve Beşiktaş maçlarında bunu başaramadı. Nijeryalı yıldızın formsuzluğu rakamlara da yansıdı. Derbide 27 kez topla buluşan Nwakaeme, 13 pas denemesinde % 76.9 isabet oranıyla beklentilerin altında kaldı. Kaleye de hiç şut atamadı. Avcı onu ilk yarı sonunda kenara aldı.