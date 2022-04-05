TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluk neden gecikti? İşte 3 sebebi

Teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol bek, stoper ve orta sahada bazı sorunlar yaşamasaydık daha erken şampiyonluğu ilan ederdik" ifadelerini kullandı. İşte Avcı'ya göre şampiyonluğun gecikmesindeki en önemli etkenler. .

SOL BEKTE İSTİKRARSIZLIK Sezon başından itibaren sol bek bölgesinde bir türlü istikrar sağlanamadı. İsmail Köybaşı, Trondsen, Denswil, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres ve hatta Abdülkadir Ömür bile sol bek bölgesinde oynamak zorunda kaldı.