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TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluk neden gecikti? İşte 3 sebebi

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer taratftarı önünde sahadan 1-1 berabere kaldı. Nisan ayı başında şampiyon olmayı hedefleyen Trabzonspor bunu ertelemek zorunda kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluk neden gecikti? İşte 3 sebebi

Teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol bek, stoper ve orta sahada bazı sorunlar yaşamasaydık daha erken şampiyonluğu ilan ederdik" ifadelerini kullandı. İşte Avcı'ya göre şampiyonluğun gecikmesindeki en önemli etkenler.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluk neden gecikti? İşte 3 sebebi

SOL BEKTE İSTİKRARSIZLIK

Sezon başından itibaren sol bek bölgesinde bir türlü istikrar sağlanamadı. İsmail Köybaşı, Trondsen, Denswil, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres ve hatta Abdülkadir Ömür bile sol bek bölgesinde oynamak zorunda kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluk neden gecikti? İşte 3 sebebi

STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİ

Sezona Hugo- Egdar ikilisi ile başlayan ve Abdullah Avcı'nın deyimiyle, "Süper Lig'in en iyi stoper tandemine" sahip olan Trabzonspor sakatlıklar nedeniyle önce Edgar'ı ardından Hugo'yu kaybetti. Daha sonra da Ahmetcan Kaplan sakatlık yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluk neden gecikti? İşte 3 sebebi

HAMSIK ÇOK BÜYÜK KAYIP

Abdullah Avcı'nın, "Onunla farklı, onsuz farklı bir oyun oynuyoruz" dediği 34 yaşındaki orta saha, sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca takıma istenen katkıyı sağlayamadı. Bu sakatlık oyun planlarında sürekli değişiklik yapılmasına neden oldu.

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