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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un başına geçerek kariyerinde yeni bir meydan okumaya koyulan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipte takımın çehresini değiştirmesinin yanı sıra bireysel olarak da önemli bir istatistiğe imza attı. Karadeniz temsilcisinde 71 karşılaşmada görev alan Avcı, ligin geri kalanında çıkacağı 7 maçın 6'sını kazanırsa kariyer rekorunu kıracak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 14:56
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

2020-2021 sezonunun Eddie Newton ile başarısız bir dönem geçiren Trabzonspor ligin ilk 8 haftasında yalnızca 6 puan toplayabilmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Sonrasında Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, önemli bir çıkışa imza atarak yeniden zirve yarışına ortak olmuştu. 2020-2021 sezonunda Abdullah Avcı ile çıktığı 32 karşılaşmada 65 puan toplayan bordo-mavili ekip, gelecek sezonlarda yakalayacağı başarının sinyallerini vermişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Bu sezon da Avcı yönetiminde etkili futbolunu sürdüren Trabzonspor, rakipleriyle arasını açarak şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe katetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Geride kalan 31 haftada en yakın rakibi Konyaspor ile arasında 13 puanlık fark bulunan Fırtına, gelecek maçlarda 3 galibiyet alması durumunda yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Öte yandan Trabzonspor'un bu başarıya ulaşmasında büyük rol oynayan Abdullah Avcı da kariyerine yeni bir rekora koşmaya oldukça yakın.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Şu ana kadar en yüksek puan ortalamasına Türkiye u17 takımında ulaşan Avcı, burada 2.18 puan ortalaması elde etmişti. Deneyimli teknik adam daha sonra yönettiği A Milli Takım Başakşehir, Beşiktaş ve Beşiktaş'ta bu istatistiği yakalayamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Ancak Trabzonspor ile yeniden kendini bulan Avcı, Karadeniz ekibiyle çıktığı 71 maçta 2.13 puan ortalamasına ulaşarak kariyer rekoruna yaklaştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Bu sezon birçok alanda hem takımıyla hem de bireysel olarak önemli istatistiklere imza atan Abdullah Avcı, ligde kalan 7 maçın 6'sını kazanması durumunda puan ortalamasını 2.19'a çıkararak kariyer rekorunu kıracak.

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