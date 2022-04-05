TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

2020-2021 sezonunun Eddie Newton ile başarısız bir dönem geçiren Trabzonspor ligin ilk 8 haftasında yalnızca 6 puan toplayabilmişti.
Sonrasında Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, önemli bir çıkışa imza atarak yeniden zirve yarışına ortak olmuştu. 2020-2021 sezonunda Abdullah Avcı ile çıktığı 32 karşılaşmada 65 puan toplayan bordo-mavili ekip, gelecek sezonlarda yakalayacağı başarının sinyallerini vermişti.
Bu sezon da Avcı yönetiminde etkili futbolunu sürdüren Trabzonspor, rakipleriyle arasını açarak şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe katetti.