TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı o alanda da zirvede! Kariyer rekoruna koşuyor

Öte yandan Trabzonspor 'un bu başarıya ulaşmasında büyük rol oynayan Abdullah Avcı da kariyerine yeni bir rekora koşmaya oldukça yakın.

Şu ana kadar en yüksek puan ortalamasına Türkiye u17 takımında ulaşan Avcı, burada 2.18 puan ortalaması elde etmişti. Deneyimli teknik adam daha sonra yönettiği A Milli Takım Başakşehir, Beşiktaş ve Beşiktaş'ta bu istatistiği yakalayamadı.