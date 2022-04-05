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Geçen yılı yakaladı

Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor, 71 puana yükselerek geçen sezonki puanını yakaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
Geçen yılı yakaladı

Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor, 71 puana yükselerek geçen sezonki puanını yakaladı. Geçen sezon 40 lig maçında 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Fırtına, bu dönem 31 haftada aynı puana ulaştı. Karadeniz devi, ligde 31 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen sezondan 9 maç eksiğine rağmen aynı puanı topladı.

DERBİLERİ KAYBETMEDİ

Fırtına, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgi yaşamadı. Bordomavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz devi, bu dönem gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-20 sezonunun ardından ezeli rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamlamayı başardı.

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