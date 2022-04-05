Cornelius kendini buldu

Karadeniz devi, Cornelius'u sezon başında Parma'dan 4 milyon 873 bin 500 euro'ya almıştı. Geçen yıl Parma'da 30 maçta attığı tek golle sezonu kapatan Danimarkalı forvet, Trabzon'da ise kendini buldu. 31 haftada 13 gole ulaşan 29 yaşındaki santrfor, 9 sezon sonra en iyi kulüp performansını yakaladı. Cornelius, Kopenhag formasıyla 2012-13'te 32 maçta 18 gol atmıştı.

KARTAL'I BOŞ GEÇMİYOR

Karadeniz devinin en skorer oyuncusu olan Cornelius, Beşiktaş'ı ise boş geçmiyor. İstanbul'da oynanan ve bordo- mavililerin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü son dakikada atan 29 yaşındaki futbolcu, Akyazı'da da sahneye çıkarak fileleri sarstı.

EVİNDE 7 GOL ATTI

Toto Süper Lig'de 13 gole imza koyan Cornelius, söz konusu gollerin 7'sini ise taraftarı önünde oynadığı maçlarda attı. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililer 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti, 13 puan aldı.