Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor! Çifte bayram yakın

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor, son iki maçta 5 puan kaybetse de mutlu son için geri sayıma geçmiş durumda. Haftayı 71 puanla kapatan Karadeniz devinde şampiyonluk tarihi hesaplanıyor. Nisan ayında 4 Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı olmak üzere toplam 5 kritik karşılaşmaya çıkacak Fırtına, Kartal'ı yenseydi iki maç daha kazanması halinde mutlu sona ulaşacaktı. Ama artık 8 puan lazım.

TUR BİRAZ DAHA ERTELENEBİLİR

Bu durumda şampiyonluk turunun ertelendiği söylenebilir. 8 Nisan Cuma günü Gaziantep'in konuğu olacak bordo-mavililer 15 Nisan Cuma günü taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu maçta, Konya'nın alacağı sonuçlara göre şampiyonluk turu gelebilir. Karadeniz devi, Türkiye Kupası Yarı Final ilk ayağında Kayserispor'u ağırlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'un konuğu olacak Fırtına, 30 Nisan Cumartesi de Antalya ile Akyazı'da karşılaşacak.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

8 puan toplaması halinde mutlu sona ulaşacak Karadeniz devi, takipçisi Konyaspor'un alacağı sonuçlara göre daha erken de şampiyon olabilir.

Fırtına'da gözler, en yakın takipçisinin bundan sonraki karşılaşmalarda alacağı sonuçlara çevrildi. Buna göre Trabzonspor, Gaziantep (D) ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi Konyaspor'un puan kaybetmesine bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir. Nisan ayında 4 Süper Lig maçına çıkacak Karadeniz devi, önümüzdeki 2 haftada Konya'nın alacağı sonuçlara bağlı olarak şampiyonluğa ulaşacak.

ADANA DEMIR'E SARKABILIR

71 puanla lider olan bordomavililer, ikinci Konya'nın (58) önündeki 2 maçı kazanması halinde ise bu kez şampiyonluk turunu 23 Nisan'da Adana Demirspor deplasmanında atabilir. Bu durumda dahi Fırtına lig tarihinin en erken şampiyonu olarak tarihe geçecek. Abdullah Avcı da nisan ayında şampiyonluk kupasını kaldıracaklarına vurgu yaparak, "Ramazan ayında inşallah kupayı alır çifte kutlama yaparız" dedi.

MAÇLAR KONYA'DAN ÖNCE

Süper Lig'in 32-35 haftasının programlarına göre Trabzonspor önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde Konyaspor'dan 1 gün önce maçlarını oynayacak. Fırtına'nın fikstürle şampiyonluğunu ilan etme senaryosu; Konyaspor'un alacağı sonuçlara göre belirlenecek. Bordomavililer, şampiyonluğunu TFF'nin belirlediği fikstüre göre İttifak Holding Konyaspor'un son maçının son düdüğü çaldıktan sonra kutlayabilecek.