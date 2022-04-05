Avcı toplam 71 maça çıktı

PUAN ORTAMASI 2.14

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 63 Süper Lig karşılaşmasında 39 galibiyet, 19 beraberlik alırken sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 63 maçta 2.14 puan ortalamasıyla süper bir grafik ortaya koydu.

AKYAZI'DA 38 PUAN

71 puanla lider olan Trabzonspor, evindeki maçlarda bir başka. Karadeniz devi Akyazı'da toplandığı 38 puanla da iç sahada da liderlik koltuğunda oturuyor.

DIŞARIDA DA FIRTINA

Lider Trabzonspor bu sezon 2 yenilgisini de deplasmanda aldı. Karadeniz devi, deplasmanda 33 puan elde etti ve bu istatistikte de Süper Lig'in zirvesinde.