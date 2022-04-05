Haberler Trabzonspor Avcı toplam 71 maça çıktı

Avcı toplam 71 maça çıktı

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 71 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 42 galibiyet, 22 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
Avcı toplam 71 maça çıktı

PUAN ORTAMASI 2.14

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 63 Süper Lig karşılaşmasında 39 galibiyet, 19 beraberlik alırken sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 63 maçta 2.14 puan ortalamasıyla süper bir grafik ortaya koydu.

AKYAZI'DA 38 PUAN

71 puanla lider olan Trabzonspor, evindeki maçlarda bir başka. Karadeniz devi Akyazı'da toplandığı 38 puanla da iç sahada da liderlik koltuğunda oturuyor.

DIŞARIDA DA FIRTINA

Lider Trabzonspor bu sezon 2 yenilgisini de deplasmanda aldı. Karadeniz devi, deplasmanda 33 puan elde etti ve bu istatistikte de Süper Lig'in zirvesinde.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Arap devi genç yıldıza talip oldu…
Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel İtalya'yı salladı! Geceliği 20 bin TL'lik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor