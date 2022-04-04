Viking pençesi!

Trabzonspor'un 'durdurulamayan' hücum hattından dün sahnede Andreas Cornelius vardı... İkinci yarının başında Anthony Nwakaeme'nin yerine giren bordo-mavililerin Danimarkalı foveti, 56. dakikada enfes bir aşırtma golle takımını öne geçirdi. Sol ayağıyla topun taymingini milimetrik ayarlayan 29 yaşındaki futbolcu ligde 13 gole ulaştı. Tecrübeli santrafor bu gollerin 7'sini iç sahada kaydetti. Cornelius bu sezon ligde ayrıca 4 tane de asist gerçekleştirdi.

HAREKET GETİRDİ

Bu sezon derbilerde 3. golünü atan Cornelius, Beşiktaş'ı ilk yarıda deplasmanda 2-1 yendikleri maçta son dakikadaki galibiyet golünü atmıştı. Yine ilk yarıda 2-2 biten Galatasaray derbisinde de fileleri sarsmıştı... Oyuna girdikten sonra Trabzonspor'un hücumda etkisini artıran Cornelius, güçlü fiziği ve top saklama yeteneği sayesinde siyah-beyazlı savunmanın dengesini bozdu. Trabzonspor daha fazla pozisyon bulmaya başladı.

HÜSEYİN'İN PASI HARİKAYDI

Cornelius maçtan sonra, "Hocamız topu arkadaşlarıma servis etmemi istedi. Sıkıntı yaşadığımız maçlarda bunu yaparız. Ben de elimden geleni yaptım. Arkada 3'lü oynayan takımlara karşı arkaya sarkmaya çalışırım. Golde Hüseyin Türkmen ile göz göze geldik ve bana harika bir top attı, ben de aşırdım" diye konuştu.

VISCA DA DURDU

Beşiktaş maçlarını seven Edin Visca dün mola verdi. Siyah-Beyazlı takıma karşı kariyerinde 19 maça çıkan ve 2 gol atıp, tam 10 asist üreten Boşnak yıldız bu kez etkili olamadı 87'de yerini Kouassi'ye bıraktı.

AVCI'DAN KRİTİK DOKUNUŞ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın devre arasında yaptığı Nwakaeme-Cornelius değişikliği gol getirdi... Tecrübeli hoca, ilk yarıda etkisiz kalan Nwakaeme'yi soyunma odasında bırakıp, ikinci yarıya Andreas Cornelius ile başladı. Danimarkalı futbolcu da attığı golle hocasını haklı çıkardı.

ABDÜLKADİR'İN SERİSİ SONA ERDİ

Abdülkadir Ömür'ün 2 maçlık gol serisi sona erdi. Ligde 7 gol+1 asistle kariyerinin en iyi dönemini geçiren 22 yaşındaki futbolcu son iki karşılaşmada 3 kez fileleri sarsmıştı. Dün sessiz kaldı. Siyah- beyazlı ekibe karşı oynadığı son iki derbide ağları havalandıran Ömür, bu kez boş geçti.

DJANİNY&SıOPıS VE 'BAKA' CEZALI

Bordo-Mavili takımda Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezalı duruma düştü. Üçer sarı kartı bulunan Yeşil Burun Adalı ile Yunan oyuncular dün gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Üç oyuncu, Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek. Djaniny dün ilk yarıda net bir fırsattan yararlanamadı.